Зеленский не готов к объединению с "регионалами" и Порошенко

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Кандидат в президенты - о парламентской коалиции с бывшими "регионалами" и Петром Порошенко

Владимир Зеленский, кандидат на выборах президента Украины 2019, не готов к коалиции с бывшими "регионалами" Юрием Бойко и Виктором Медведчуком, а также с нынешним президентом Петром Порошенко. Об этом он заявил в интервью РБК-Украина.

На вопрос журналиста агентства, можно ли представить ситуацию, что после парламентских выборов он создаст коалицию с экс-"регионалами" Бойко и Медведчуком, Зеленский ответил - "нет".

Он также утверждает, что не намерен объединяться и с нынешним президентом Петром Порошенко.

Полную версию интервью с Владимиром Зеленским, читайте на РБК-Украина в четверг, 18 апреля.

Напомним, ранее сопредседатель депутатской группы "Партия "Відродження", народный депутат Украины Виталий Хомутынник заявил, что в парламенте может появиться ситуативная коалиция в поддержку законодательных инициатив кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского.

Во втором туре президентских выборов 2019 в Украине, по данным на 15-16 апреля телефонного опроса КМИС, за Владимира Зеленского планируют голосовать 50,6% граждан, за Петра Порошенко - 27,1%, не определились - 21,4%.