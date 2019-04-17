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Зеленський не готовий до об'єднання з "регіоналами" і Порошенком

Новини » Вибори 2019    17.04.2019 - 22:47
Зеленський не готовий до об'єднання з "регіоналами" і Порошенком
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Кандидат у президенти - про парламентську коаліцію з колишніми "регіоналами" і Петром Порошенком

Володимир Зеленськийкандидат на виборах президента України 2019, не готовий до коаліції з колишніми "регіоналами" Юрієм Бойком та Віктором Медведчуком, а також із нинішнім президентом Петром Порошенком. Про це він заявив у інтерв'ю РБК-Україна.

На запитання журналіста агентства, чи можна уявити ситуацію, що після парламентських виборів він створить коаліцію з екс-"регіоналами" Бойком і Медведчуком, Зеленський відповів - "ні".

Він також стверджує, що не має наміру об'єднуватися і з нинішнім президентом Петром Порошенком.

Повну версію інтерв'ю з Володимиром Зеленським, читайте на РБК-Україна в четвер, 18 квітня.

Нагадаємо, раніше співголова депутатської групи "Партія "Відродження", народний депутат України Віталій Хомутинник заявив, що в парламенті може з'явитися ситуативна коаліція на підтримку законодавчих ініціатив кандидата в президенти України Володимира Зеленського.

У другому турі президентських виборів 2019 в Україні, за даними на 15-16 квітня телефонного опитування КМІС, за Володимира Зеленського планують голосувати 50,6% громадян, за Петра Порошенка - 27,1%, не визначилися - 21,4%.

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