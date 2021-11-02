Зеленский и госсекретарь США обсудили обострение ситуации на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский на полях экологического саммита в Глазго встретился с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Стороны обсудили, в частности, ситуацию на Донбассе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-страницу главы государства.
"На встрече с Блинкеном обсудили напряженную ситуацию безопасности на Донбассе. Поднимали вопросы военно-оборонного сотрудничества Украины и США, вызовов в энергетике", - рассказал Зеленский.
Как отметил после встречи глава государства, США твердо поддерживают территориальную целостность Украины и приветствуют прогресс в реформах.
Напомним, накануне Зеленский провел встречу с президентом США Джо Байденом. РБК-Украина рассказывало, о чем говорили лидеры двух государств.
А до этого Зеленский обсуждал ситуацию на Донбассе с Ангелой Меркель, которая пока что исполняет обязанности канцлера Германии.