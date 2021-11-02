Зеленский на полях саммита в Глазго встретился с Байденом: что обсуждали

Президент Украины Владимир Зеленский на полях климатического саммита в Глазго встретился с президентом США Джо Байденом. Стороны обсудили, в частности, ситуацию на Донбассе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Зеленского.

"Во время разговора с президентом США в Глазго обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе. США продолжают поддерживать территориальную целостность и реформы в Украине", - отметил он.

Напомним, вчера Зеленский выступил с речью на климатической конференции и заявил, что оккупированные Крым и Донбасс стали экологическими бомбами в центре Европы.

Кроме того, он подчеркнул, что природа в Чернобыле после катастрофы на атомной станции в 1986 году восстанавливается намного быстрее, чем ожидалось.