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Зеленський і держсекретар США обговорили загострення ситуації на Донбасі

Автор: Дмитро Левицький

Президент України Володимир Зеленський на полях екологічного саміту в Глазго зустрівся з державним секретарем США Ентоні Блінкеном. Сторони обговорили, зокрема, ситуацію на Донбасі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-сторінку глави держави.

"На зустрічі з Блінкеном обговорили напружену безпекову ситуацію на Донбасі. Порушували питання військово-оборонної співпраці України і США, викликів в енергетиці", - розповів Зеленський.

Як зазначив після зустрічі глава держави, США непохитно підтримують територіальну цілісність України та вітають прогрес у реформах.

Нагадаємо, напередодні Зеленський провів зустріч з президентом США Джо Байденом. РБК-Україна розповідало, про що говорили лідери двох держав.

А до цього Зеленський обговорював ситуацію на Донбасі з Ангелою Меркель, яка поки що виконує обов'язки канцлера Німеччини.

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Володимир ЗеленськийСполучені Штати АмерикиЕнтоні ДжошуаДонбас