Зеленский о госперевороте: у людей глобально планы не изменились

"Я не готов об этом говорить... О таких вещах нельзя говорить. У людей глобально планы не изменились, я думаю, некоторые люди получили коммуникацию со стороны наших партнеров, получили сигналы. Думаю, немного изменили свои планы", - заявил он.

Президент добавил, что власти тщательно следят за ситуацией вокруг возможного госпереворота.

"Я рад, что общество не поддерживает такие шаги некоторых группировок. И рад, что эти группировки увидели, что общество не поддерживает их. Но мы следим за ситуацией очень тщательно", - заявил он.

Зеленский также добавил, что власти получали информацию о внутренней дестабилизации во время сотрудничества Украины и США.

"Они (США – ред.) понимают все. Мы получали информацию о внутренней дестабилизации, когда сотрудничали наши разведки. Я ведь получил не просто так эту информацию. Все знают об этом. И об этом говорили", - заявил он.