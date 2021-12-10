Зеленский о госперевороте: у людей глобально планы не изменились

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что люди, готовившие государственный переворот в Украине, не изменили свои планы. При этом он поприветствовал, что украинцы не поддерживают такие шаги.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "1+1".
"Я не готов об этом говорить... О таких вещах нельзя говорить. У людей глобально планы не изменились, я думаю, некоторые люди получили коммуникацию со стороны наших партнеров, получили сигналы. Думаю, немного изменили свои планы", - заявил он.
Президент добавил, что власти тщательно следят за ситуацией вокруг возможного госпереворота.
"Я рад, что общество не поддерживает такие шаги некоторых группировок. И рад, что эти группировки увидели, что общество не поддерживает их. Но мы следим за ситуацией очень тщательно", - заявил он.
Зеленский также добавил, что власти получали информацию о внутренней дестабилизации во время сотрудничества Украины и США.
"Они (США – ред.) понимают все. Мы получали информацию о внутренней дестабилизации, когда сотрудничали наши разведки. Я ведь получил не просто так эту информацию. Все знают об этом. И об этом говорили", - заявил он.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил о подготовке государственного переворота, к которому хотят привлечь олигарха Рината Ахметова.
Кроме того, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина поделится с международными партнерами информацией о подготовке госпереворота.
Добавим, что СБУ открыла уголовное производство по факту подготовки госпереворота в Украине.