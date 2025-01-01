Зеленский о председательстве Канады в G7: надеемся достичь справедливого мира в 2025 году

Украина надеется, что в 2025 году удастся достичь справедливого и продолжительного мира с Россией. В этом может помочь председательство Канады в "Большой семерке".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в соцсети X .

"Сегодня началось председательство Канады в G7. И мы все очень надеемся на этот год – на то, чтобы благодаря нашей общей силе в 2025 году мы смогли достичь стабильного и справедливого мира", - отметил Зеленский.

Он напомнил, что Канада поддерживает Украину в ее битве за независимость с начала полномасштабной войны. Президент поблагодарил за всю предоставленную помощь и сотрудничество со странами G7.

"За прошедшие годы совместной работы мы доказали вместе, что единение крупнейших демократий способно сделать жизнь более защищенной. Рассчитываем на такие же результаты в новом году. Вместе должны сделать так, чтобы Москва не получила никакой выгоды от этой войны", - добавил глава государства.

Стоит заметить, что в 2024 году в G7 председательствовала Италия. В 2025 году председательство перешло к Канаде.