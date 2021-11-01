Зеленский в Глазго встретился с эмиром Катара: обсудили поставки сжиженного газа

Сообщается, что собеседники обсудили возможность активизации двусторонней торговли, а также механизмы реализации договоренностей, достигнутых во время визита Зеленского в Катар в апреле 2021 года, в частности, в продовольственной и инвестиционной сферах.

"Особое внимание в ходе встречи было уделено вопросу развития военно-технического сотрудничества между странами. Также собеседники обсудили возможность и условия поставки в Украину катарского сжиженного газа", - говорится в сообщении.

Кроме того, Зеленский поблагодарил Катар за помощь в эвакуации граждан Украины из Афганистана и пригласил Аль Тани посетить Украину.