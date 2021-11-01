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Зеленский в Глазго встретился с эмиром Катара: обсудили поставки сжиженного газа

Автор: Юлия Бойко

Президент Украины Владимир Зеленский на полях Конференции ООН по изменению климата COP26 в Глазго (Великобритания) встретился с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани. Стороны обсудили поставки возможность поставки в Украину катарского сжиженного газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента.

Сообщается, что собеседники обсудили возможность активизации двусторонней торговли, а также механизмы реализации договоренностей, достигнутых во время визита Зеленского в Катар в апреле 2021 года, в частности, в продовольственной и инвестиционной сферах.

"Особое внимание в ходе встречи было уделено вопросу развития военно-технического сотрудничества между странами. Также собеседники обсудили возможность и условия поставки в Украину катарского сжиженного газа", - говорится в сообщении.

Кроме того, Зеленский поблагодарил Катар за помощь в эвакуации граждан Украины из Афганистана и пригласил Аль Тани посетить Украину.

Напомним, еще летом 2019 сообщалось, что основная проблема для доставок катарского газа прямо в Украину - договориться с Турцией о проходе LNG-танкерами Босфора.

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Владимир ЗеленскийКатарГаз