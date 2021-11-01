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Зеленський у Глазго зустрівся з еміром Катару: обговорили постачання скрапленого газу

Автор: Юлія Бойко

Президент України Володимир Зеленський на полях конференції ООН зі зміни клімату COP26 в Глазго (Великобританія) зустрівся з еміром Катару Тамімом бін Хамадом Аль Тані. Сторони обговорили постачання в Україну катарського скрапленого газу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента.

Повідомляється, що співрозмовники обговорили можливість активізації двосторонньої торгівлі, а також механізми реалізації домовленостей, досягнутих під час візиту Зеленського до Катару у квітні 2021 року, зокрема, у продовольчій та інвестиційній сферах.

"Особливу увагу в ході зустрічі було приділено питанню розвитку військово-технічного співробітництва між країнами. Також співрозмовники обговорили можливість та умови постачання до України катарського скрапленого газу", - йдеться в повідомленні.

Крім того, Зеленський подякував Катару за допомогу в евакуації громадян України з Афганістану і запросив Аль Тані відвідати Україну.

Нагадаємо, ще влітку 2019 року повідомлялося, що основна проблема для доставок катарського газу прямо до України - домовитися з Туреччиною про прохід LNG-танкерами Босфору.

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Володимир ЗеленськийКатарГаз