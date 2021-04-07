Зеленский и глава военного комитета НАТО обсудили обострение на Донбассе

Зеленский поблагодарил НАТО за поддержку Украины на фоне усиления агрессии со стороны России.

"К сожалению, мы действительно видим сейчас осложнения на востоке Украины, на Донбассе. Действительно видим увеличение количества выстрелов", - сказал он.

Зеленский отметил, что осложнение ситуации на Донбассе началось с декабря прошлого года, в результате чего погибли более 20 украинских военных. Президент подчеркнул, что Украина постоянно призывает соблюдать режим "тишины".

Также украинский президент во время встречи поднял вопрос дезинформации. По его мнению, это мощный инструмент в гибридной войне.

Как добавили в ОП, на встрече также присутствовали министр обороны Украины Андрей Таран и главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак.