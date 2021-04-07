Зеленський та голова військового комітету НАТО обговорили загострення на Донбасі

Зеленський подякував НАТО за підтримку Україні на тлі посилення агресії з боку Росії.

"На жаль, ми дійсно бачимо зараз ускладнення на сході України, саме на Донбасі. Дійсно бачимо збільшення кількості пострілів", - сказав він.

Зеленський зазначив, що ускладнення ситуації на Донбасі почалося з грудня минулого року, в результаті чого загинули понад 20 українських військових. Президент наголосив, що Україна постійно закликає дотримуватися режиму "тиші".

Також український президент під час зустрічі порушив питання дезінформації. На його думку, це потужний інструмент в гібридній війні.

Як додали в ОП, на зустрічі також були присутні міністр оборони України Андрій Таран та головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак.