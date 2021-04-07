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Зеленський та голова військового комітету НАТО обговорили загострення на Донбасі

Автор: Дмитро Левицький

Президент Володимир Зеленський зустрівся у Києві з головою військового комітету НАТО Стюартом Пічем. Обговорили загострення ситуації на Донбасі.

Про це повідомив Офіс президента України.

Зеленський подякував НАТО за підтримку Україні на тлі посилення агресії з боку Росії.

"На жаль, ми дійсно бачимо зараз ускладнення на сході України, саме на Донбасі. Дійсно бачимо збільшення кількості пострілів", - сказав він.

Зеленський зазначив, що ускладнення ситуації на Донбасі почалося з грудня минулого року, в результаті чого загинули понад 20 українських військових. Президент наголосив, що Україна постійно закликає дотримуватися режиму "тиші".

Також український президент під час зустрічі порушив питання дезінформації. На його думку, це потужний інструмент в гібридній війні.

Як додали в ОП, на зустрічі також були присутні міністр оборони України Андрій Таран та головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак.

Нагадаємо, ввечері 7 квітня стало відомо, що в Україну приїхав голова військового комітету НАТО. Він зустрівся з головнокомандувачем ЗСУ Хомчаком та обговорив з ним ситуацію на Донбасі.

Напередодні генсек НАТО зателефонував Зеленському. Столтенберг висловив рішучу підтримку України на тлі активізації російських військ.

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Новини України Володимир ЗеленськийНАТОДонбасагресія РФ
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