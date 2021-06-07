Зеленский и глава Венецианской комиссии обсудили кризис КСУ

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 7 июня, встретился с главой Венецианской комиссии Джанни Букиккио. Глава государства во время встречи поднял вопрос кризиса вокруг Конституционного суда.

Об этом говорится на сайте Офиса президента .

Зеленский рассказал Букиккио о последних законодательных шагах украинской власти по обеспечению верховенства права в Украине. В частности, глава государства проинформировал о реформировании органов судебной власти, конституционного судопроизводства и преодолением коррупции.

Президент и глава Венецианской комиссии также обсудили кризис вокруг КСУ, в частности, Зеленский поблагодарил Букиккио за помощь в его решении.

"Убежден, что благодаря совместным усилиям мы сможем достичь главной цели - возвращение Конституционному суду Украины роли независимого и беспристрастного арбитра в правовом государстве Украина, где конституционные органы принимают решения исключительно в пределах своих законных полномочий и ответственности", - сказал глава государства.