Зеленський і глава Венеційської комісії обговорили кризу КСУ

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 7 червня, зустрівся з главою Венеційської комісії Джанні Букіккіо. Глава держави під час зустрічі підняв питання кризи навколо Конституційного суду.
Зеленський розповів Букіккіо про останні законодавчі кроки української влади щодо забезпечення верховенства права в Україні. Зокрема, глава держави проінформував про реформуванням органів судової влади, конституційного судочинства та подоланням корупції.
Президент та глава Венеційської комісії також обговорили кризу навколо КСУ, зокрема, Зеленський подякував Букіккіо за допомогу у її розв'язанні.
"Переконаний, що завдяки спільним зусиллям зможемо досягти головної мети - повернення Конституційному суду України ролі незалежного та неупередженого арбітра у правовій державі Україна, де конституційні органи ухвалюють рішення виключно в межах своїх законних повноважень та відповідальності", - сказав глава держави.
Нагадаємо, на початку травня Венеційська комісія підтримала запропонований Зеленським законопроект щодо поверненні кримінального покарання за брехню в деклараціях.
До цього Венеційська комісія надала свій висновок щодо законопроекту про Вищу раду правосуддя.