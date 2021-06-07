Зеленський і глава Венеційської комісії обговорили кризу КСУ

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 7 червня, зустрівся з главою Венеційської комісії Джанні Букіккіо. Глава держави під час зустрічі підняв питання кризи навколо Конституційного суду.

Про це йдеться на сайті Офісу президента .

Зеленський розповів Букіккіо про останні законодавчі кроки української влади щодо забезпечення верховенства права в Україні. Зокрема, глава держави проінформував про реформуванням органів судової влади, конституційного судочинства та подоланням корупції.

Президент та глава Венеційської комісії також обговорили кризу навколо КСУ, зокрема, Зеленський подякував Букіккіо за допомогу у її розв'язанні.

"Переконаний, що завдяки спільним зусиллям зможемо досягти головної мети - повернення Конституційному суду України ролі незалежного та неупередженого арбітра у правовій державі Україна, де конституційні органи ухвалюють рішення виключно в межах своїх законних повноважень та відповідальності", - сказав глава держави.