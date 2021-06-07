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Зеленський і глава Венеційської комісії обговорили кризу КСУ

Автор: Дмитро Левицький

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 7 червня, зустрівся з главою Венеційської комісії Джанні Букіккіо. Глава держави під час зустрічі підняв питання кризи навколо Конституційного суду.

Про це йдеться на сайті Офісу президента.

Зеленський розповів Букіккіо про останні законодавчі кроки української влади щодо забезпечення верховенства права в Україні. Зокрема, глава держави проінформував про реформуванням органів судової влади, конституційного судочинства та подоланням корупції.

Президент та глава Венеційської комісії також обговорили кризу навколо КСУ, зокрема, Зеленський подякував Букіккіо за допомогу у її розв'язанні.

"Переконаний, що завдяки спільним зусиллям зможемо досягти головної мети - повернення Конституційному суду України ролі незалежного та неупередженого арбітра у правовій державі Україна, де конституційні органи ухвалюють рішення виключно в межах своїх законних повноважень та відповідальності", - сказав глава держави.

Нагадаємо, на початку травня Венеційська комісія підтримала запропонований Зеленським законопроект щодо поверненні кримінального покарання за брехню в деклараціях.

До цього Венеційська комісія надала свій висновок щодо законопроекту про Вищу раду правосуддя.

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