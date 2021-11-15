ru ua
Пн, 15 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

Зеленский и глава Евросовета обсудили ситуацию с мигрантами на границе Польши

Новина українською →
Киев, Понедельник 15 ноября 2021 20:49
Зеленский и глава Евросовета обсудили ситуацию с мигрантами на границе Польши Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с главой Европейского совета Шарлем Мишелем ситуацию с мигрантами на границе ЕС и Беларуси. В ходе беседы также затрагивались и другие вызовы безопасности в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Зеленского.

"Обсудил с Шарлем Мишелем ситуацию на границе ЕС и Беларуси, а также другие вызовы безопасности в регионе", - написал глава государства.

По его словам, во время беседы они договорились согласовать последующие шаги для урегулирования этого кризиса и действовать сообща против гибридных атак.

Напомним, 15 ноября ситуация на польско-белорусской границе продолжает обостряться - силовики Беларуси не дают возможности нелегальным мигрантам вернуться в страну.

Отметим, мигранты на границе Беларуси и Польши продолжают накапливаться на КПП "Кузница", польские военные ожидают новой попытки прорыва нелегалов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Миграционный кризис Евросоюз
NEWS
"Слуга народа" избрала нового главу партии: кто получил должность
"Слуга народа" избрала нового главу партии: кто получил должность
DAILY
Генерал США Бен Ходжес: Россияне останавливаются только тогда, когда их останавливают
Владислав Красинский, Милан Лелич Генерал США Бен Ходжес: Россияне останавливаются только тогда, когда их останавливают