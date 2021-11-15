Зеленський і глава Євроради обговорили ситуацію з мігрантами на кордоні Польщі

Президент України Володимир Зеленський обговорив з головою Європейської Ради Шарлем Мішелем ситуацію з мігрантами на кордоні ЄС та Білорусі. В ході бесіди також порушувалися й інші виклики безпеки в регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Зеленського.

"Обговорив з Шарлем Мішелем ситуацію на кордоні ЄС і Білорусі, а також інші виклики безпеки в регіоні", - написав глава держави.

За його словами, під час бесіди вони домовилися узгодити подальші кроки для врегулювання цієї кризи і діяти спільно проти гібридних атак.