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Зеленский и глава Еврокомиссии согласовали шаги второго транша помощи ЕС

Новости » Политика     12.12.2019 - 15:56
Зеленский и глава Еврокомиссии согласовали шаги второго транша помощи ЕС
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Евросоюз планирует выделить Украине 500 млн евро помощи

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой Еврокомиссии Урсулой Фон дер Ляйен, во время которого стороны согласовали шаги, необходимые для выделения второго транша в размере 500 млн евро помощи Европейского союза Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Сообщается, что телефонный разговор между Зеленским и Фон дер Ляйен состоялся 12 декабря.

"В контексте достижения договоренностей с Международным валютным фондом (МВФ) по новой программе расширенного финансирования президент Украины и президент Европейской комиссии согласовали шаги, необходимые для выделения в ближайшее время второго транша макрофинансовой помощи ЕС в объеме 500 млн евро", - сообщили в Офисе президента.

Также стороны договорились продолжить работу трехстороннем формате в отношении заключения нового соглашения между Украиной и Россией о транзите газа.

Напомним, ранее министр финансов Украины Оксана Маркарова сообщила, что Украина может получить от Европейского союза полмиллиарда евро макрофинансовой помощи. По ее словам, условия получения помощи будут достаточно выгодными для Украины.

Также РБК-Украина писало, что 7 декабря Владимир Зеленский и директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева договорились о новой программе сотрудничества. Программа рассчитана на три года. Ее размер составит 4 млрд миллиардов специальных прав заимствования (SDR) в рамках расширенного фонда МВФ.

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