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ЕС может предоставить Украине полмиллиарда евро помощи, - Маркарова

Новости » Финансы     08.12.2019 - 23:45
ЕС может предоставить Украине полмиллиарда евро помощи, - Маркарова
Фото: Оксана Маркарова (УНИАН)

Помощь возможна благодаря достижению соглашения с МВФ

Украина может получить от Европейского союза полмиллиарда евро макрофинансовой помощи. Как сообщает РБК-Украина, об этом отметила министр финансов Украины Оксана Маркарова на своей странице в Facebook.

По ее словам, это сьтало возможным благодаря соглашению с Международным валютным фондом (МВФ). Условия получения помощи, как заметила Маркарова, будут достаточно выгодными для Украины.

"Достижение соглашения с МВФ открывает двери к получению 500 млн евро макрофинансовой помощи с ЕС на очень выгодных условиях в ближайшие месяцы", - написала она.

Напомним, вечером 7 декабря президент Украины Владимир Зеленский и директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева договорились о новой программе сотрудничества с МВФ. Это новая трехлетняя договоренность в размере 4 млрд специальных прав заимствования (SDR) в рамках расширенного фонда МВФ.

Ранее посол ЕС в Украине Матти Маасикас заявил, что сотрудничество между Украиной и МВФ является своевременным и откроет путь к макрофинансовой помощи со стороны Европейского союза.

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