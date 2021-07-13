Зеленский: Германия и Украина имеют разные взгляды относительно "Северного потока-2"

Украина и Германия имеет разные взгляды относительно строительства российского газопровода "Северный поток-2". Однако президент Владимир Зеленский привел достаточно аргументов относительно позиции Украины по этому вопросу во время встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского на форуме "Украина.30".

По его словам, на встрече удалось получить общее понимание, что украинский президент приехал в Германию 12 июля за решением вопросов безопасности.

"У нас есть разные взгляды относительно "Северного потока-2", но я считаю, что мы доказали достаточно аргументов Германии. Будет встреча канцлера (Ангели Меркель, - ред.) вместе с президентом Байденом и там будут обсуждаться, что несет "Северный поток-2": что он принесет Европе и что принесет Украине, и как гарантировать безопасность, в первую очередь Украине", - сказал Зеленский.