Зеленский и генсек НАТО обсудили ситуацию вокруг Украины

Президент Украины Владимир Зеленский 19 января провел телефонный разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Основной темой беседы стало обсуждение безопасности вокруг Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента .

"Основное внимание во время разговора было уделено дипломатическим усилиям, направленным на деэскалацию ситуации безопасности вокруг Украины", - отметили в пресс-службе ОП.

В ходе беседы Столтенберг рассказал Зеленскому о результатах заседания Совета Россия-НАТО. Он также сообщил о перспективах дальнейших переговоров с Москвой по европейской безопасности.