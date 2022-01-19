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Зеленский и генсек НАТО обсудили ситуацию вокруг Украины

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский 19 января провел телефонный разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Основной темой беседы стало обсуждение безопасности вокруг Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

"Основное внимание во время разговора было уделено дипломатическим усилиям, направленным на деэскалацию ситуации безопасности вокруг Украины", - отметили в пресс-службе ОП.

В ходе беседы Столтенберг рассказал Зеленскому о результатах заседания Совета Россия-НАТО. Он также сообщил о перспективах дальнейших переговоров с Москвой по европейской безопасности.

Напомним, 10, 12 и 13 января прошел первый раунд переговоров России, США, НАТО и ОБСЕ относительно "гарантий безопасности". По их итогам в Москве остались недовольны результатами.

Отметим, как заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, основное требование России по "гарантиям безопасности" не ясно.

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Владимир ЗеленскийНАТОЙенс Столтенберг