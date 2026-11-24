Ракети для Patriot

Президент зазначив, що дуже важливим є передача ракет для антибалістичних систем ППО Patriot.

"Цей лист знаходиться в США, і там, брехати не буду про 60, ну хотілося би, але точно є один договір на 48 ракет. На жаль Гегсет поки що це не підписав, тому це залежить виключно від нього", - сказав він.

За словами Зеленського, Україна розраховує на ці майже 50 ракет.

"Ну, а якщо там хочуть 60 передати, ми тільки за", - додав президент.

Ліцензія на ракети для Patriot

Як каже очільник держави, ліцензії на виробництво ракет для Patriot Україна поки що не має.

"Ми на словах отримали від Білого дому, підтвердження отримали від президента Трампа, і потім підтвердження отримали від його команди, яка відповідальна за це, і позитивну реакцію отримали від компаній, які виробляють PAC-2 і PAC-3, але не отримали в реальності ці ліцензії", - уточнив він.

Зеленський зазначив, що Україна хоче, щоб Німеччина вже почала виробляти Patriot і треба пришвидшити цей процес, тому що це дуже гостре питання.

Програма PURL

Також Зеленський озвучив допомогу щодо ППО у межах програми PURL

"Перше, я хочу подякувати, тому що там є пакет ракет AIM для F-16, а також для систем ППО NASAMS. І F-16, і NASAMS працюють у нас як ППО", -зауважив він.

За його словами, це дуже серйозний пакет ракет AIM, він підписаний і Україна чекає на отримання цієї допомоги.