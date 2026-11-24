Україна досі чекає передачі 48 ракет для Patriot від США. Процес може прискорити один підпис.
Як повідомляє РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив на спільній пресконференції з прем’єр-міністром Угорщини Петером Мадяром.
Президент зазначив, що дуже важливим є передача ракет для антибалістичних систем ППО Patriot.
"Цей лист знаходиться в США, і там, брехати не буду про 60, ну хотілося би, але точно є один договір на 48 ракет. На жаль Гегсет поки що це не підписав, тому це залежить виключно від нього", - сказав він.
За словами Зеленського, Україна розраховує на ці майже 50 ракет.
"Ну, а якщо там хочуть 60 передати, ми тільки за", - додав президент.
Як каже очільник держави, ліцензії на виробництво ракет для Patriot Україна поки що не має.
"Ми на словах отримали від Білого дому, підтвердження отримали від президента Трампа, і потім підтвердження отримали від його команди, яка відповідальна за це, і позитивну реакцію отримали від компаній, які виробляють PAC-2 і PAC-3, але не отримали в реальності ці ліцензії", - уточнив він.
Зеленський зазначив, що Україна хоче, щоб Німеччина вже почала виробляти Patriot і треба пришвидшити цей процес, тому що це дуже гостре питання.
Також Зеленський озвучив допомогу щодо ППО у межах програми PURL
"Перше, я хочу подякувати, тому що там є пакет ракет AIM для F-16, а також для систем ППО NASAMS. І F-16, і NASAMS працюють у нас як ППО", -зауважив він.
За його словами, це дуже серйозний пакет ракет AIM, він підписаний і Україна чекає на отримання цієї допомоги.
Раніше РБК-Україна писало, що Пентагон відкладає передачу Україні близько 60 ракет до систем ППО Patriot.
Йдеться про ракети-перехоплювачі PAC-3 і PAC-2 американського виробництва. Їх закупили західні союзники України, зокрема з європейських запасів.
За даними FT, поставку затримує міністр оборони США Піт Гегсет.
Крім того, єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс закликав країни ЄС передати Україні ракети Patriot зі своїх запасів.
Натомість вони отримають нові ракети, які Київ уже замовив на 2028-2029 роки.