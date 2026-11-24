Украина до сих пор ждет передачи 48 ракет для Patriot от США. Процесс может ускорить одна подпись.
Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром.
Президент отметил, что очень важна передача ракет для антибалистических систем ПВО Patriot.
"Это письмо находится в США, и там, врать не буду о 60, ну хотелось бы, но точно есть один договор на 48 ракет. К сожалению, Хегсет пока это не подписал, поэтому это зависит исключительно от него", - сказал он.
По словам Зеленского, Украина рассчитывает на эти около 50 ракет.
"Ну, а если там хотят 60 передать, мы только за", - добавил президент.
Как говорит глава государства, лицензии на производство ракет для Patriot Украина пока не имеет.
"Мы на словах получили от Белого дома, подтверждение получили от президента Трампа, и затем подтверждение получили от его команды, которая ответственна за это, и положительную реакцию получили от компаний, производящих PAC-2 и PAC-3, но не получивли в реальности эти лицензии", - уточнил он.
Зеленский отметил, что Украина хочет, чтобы Германия уже начала производить Patriot и нужно ускорить этот процесс, потому что это очень острый вопрос.
Также Зеленский озвучил помощь по ПВО в рамках программы PURL
"Первое, я хочу поблагодарить, потому что там есть пакет ракет AIM для F-16, а также для систем ПВО NASAMS. И F-16, и NASAMS работают у нас как ПВО", - заметил он.
По его словам, это очень серьезный пакет ракет AIM, он подписан и Украина ожидает получения этой помощи.
Ранее РБК-Украина писало, что Пентагон откладывает передачу Украине около 60 ракет к системам ПВО Patriot.
Речь идет о ракетах-перехватчиках PAC-3 и PAC-2 американского производства. Их закупили западные союзники Украины, в том числе по европейским запасам.
По данным FT, поставку задерживает министр обороны США Пит Гегсет.
Кроме того, еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс призвал страны ЕС передать Украине ракеты Patriot из своих запасов.
Вместо этого они получат новые ракеты, которые Киев уже заказал на 2028-2029 годы.