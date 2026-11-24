Украина до сих пор ждет передачи 48 ракет для Patriot от США. Процесс может ускорить одна подпись.

Как сообщает РБК-Украина , об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром.

Ракеты для Patriot

Президент отметил, что очень важна передача ракет для антибалистических систем ПВО Patriot.

"Это письмо находится в США, и там, врать не буду о 60, ну хотелось бы, но точно есть один договор на 48 ракет. К сожалению, Хегсет пока это не подписал, поэтому это зависит исключительно от него", - сказал он.

По словам Зеленского, Украина рассчитывает на эти около 50 ракет.

"Ну, а если там хотят 60 передать, мы только за", - добавил президент.

Лицензия на ракеты для Patriot

Как говорит глава государства, лицензии на производство ракет для Patriot Украина пока не имеет.

"Мы на словах получили от Белого дома, подтверждение получили от президента Трампа, и затем подтверждение получили от его команды, которая ответственна за это, и положительную реакцию получили от компаний, производящих PAC-2 и PAC-3, но не получивли в реальности эти лицензии", - уточнил он.

Зеленский отметил, что Украина хочет, чтобы Германия уже начала производить Patriot и нужно ускорить этот процесс, потому что это очень острый вопрос.

Программа PURL

Также Зеленский озвучил помощь по ПВО в рамках программы PURL

"Первое, я хочу поблагодарить, потому что там есть пакет ракет AIM для F-16, а также для систем ПВО NASAMS. И F-16, и NASAMS работают у нас как ПВО", - заметил он.

По его словам, это очень серьезный пакет ракет AIM, он подписан и Украина ожидает получения этой помощи.