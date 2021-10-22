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Зеленский о газовом кризисе в Европе: настоящая агрессия России

Автор: Сергей Пышкин

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Кремль в организации газового кризиса. Он призвал ЕС сотрудничать с Киевом в противодействии Российской Федерации.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Barrons.

"Это настоящая газовая агрессия против Европейского союза", - заявил Зеленский.

Президент отметил важность совместных усилий вместе с ЕС в противодействии агрессии со стороны России.

Напомним, РБК-Украина рассказывало, что Кремль готов увеличить поставки газа в Европу, однако только через "Северный поток-2".

Также президент РФ Владимир Путин назвал сроки заполнение второй нитки газопровода техническим газом.

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