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Зеленський про газову кризу в Європі: справжня агресія Росії

Автор: Сергій Пишкін

Президент України Володимир Зеленський звинуватив Кремль в організації газової кризи. Він закликав ЄС співпрацювати з Києвом у протидії Російській Федерації.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Barrons.

"Це справжня газова агресія проти Європейського союзу", - заявив Зеленський.

Президент відзначив важливість спільних зусиль разом з ЄС у протидії агресії з боку Росії.

Нагадаємо, РБК-Україна розповідало, що Кремль готовий збільшити поставки газу до Європи, однак лише через "Північний потік-2".

Також президент РФ Володимир Путін назвав терміни заповнення другої нитки газопроводу технічним газом.

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Володимир ЗеленськийЕвросоюзРосійська ФедераціяГаз