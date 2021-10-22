Зеленський про газову кризу в Європі: справжня агресія Росії

Президент України Володимир Зеленський звинуватив Кремль в організації газової кризи. Він закликав ЄС співпрацювати з Києвом у протидії Російській Федерації.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Barrons.
"Це справжня газова агресія проти Європейського союзу", - заявив Зеленський.
Президент відзначив важливість спільних зусиль разом з ЄС у протидії агресії з боку Росії.
Нагадаємо, РБК-Україна розповідало, що Кремль готовий збільшити поставки газу до Європи, однак лише через "Північний потік-2".
Також президент РФ Володимир Путін назвав терміни заповнення другої нитки газопроводу технічним газом.