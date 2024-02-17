Зеленський про гарантії безпеки від США: зараз фокусуємось на роботі з Конгресом

"Щодо гарантій безпеки. Я впевнений, що у нас буде дуже потужний документ, але ми домовилися, що ми маємо сфокусуватися на тому, що потрібно зараз. Тому ми зараз фокусуємось на роботі з Конгресом США, а після цього перейдемо до гарантій безпеки", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, Україна вже підписала три безпекові угоди. Першою країною, яка надала гарантії безпеки, була Велика Британія.

Вчора президент Володимир Зеленський підписав відповідні угоди з Німеччиною та Францією.

Блокування допомоги в США

Нагадаємо, 13 лютого Сенат США схвалив законопроєкт з допомогою Україні, Ізраїлю та Тайваню на 95 млрд доларів. Зокрема, для України передбачено понад 60 млрд доларів.

Для того, щоб законопроєкт набув чинності, його ще має схвалити Палата представників США та підписати президент Джо Байден.

Спікер Палати представників Майк Джонсон виступив проти такої ініціативи. Своєю чергою президент Джо Байден закликав Палату представників терміново схвалити законопроєкт.

Проте Палата представників США пішла на перерву до 28 лютого, таким чином відклавши розгляд допомоги для України.