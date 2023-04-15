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Шмигаль назвав очікування України від майбутнього саміту G7

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Україна, Субота 15 квітня 2023 21:21
Шмигаль назвав очікування України від майбутнього саміту G7 Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (kmu.gov.ua)
Автор: Каріна Левицька

Україна розраховує, що під час зустрічі країн G7 лідери обговорять українську формулу миру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

"Розраховуємо, що під час зустрічі країн G7 у Японії лідери обговорять формулу миру президента України Володимира Зеленського", - заявив Шмигаль.

За словами прем'єра, це єдиний шлях, яким ми маємо рухатися до закінчення війни.

"Також очікуємо, що під час зустрічі будуть порушені питання санкцій та конфіскації заморожених російських активів", - додав він.

Нагадаємо, Японія розпочала підготовку саміту країн "Великої сімки", який має відбутися у Хіросімі у травні 2023 року.

Міністерство закордонних справ Японії заявило, що санкції проти Росії та підтримка України стануть пріоритетом під час зустрічі G7.

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