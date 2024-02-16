Зеленський про гарантії безпеки з Німеччиною: один з найпотужніших документів

"В України не було потужніших документів ніж цей, який ми сьогодні підписали", - наголосив президент.

Зеленський подякував Британії, за те, що вона показала приклад для інших країн та першою розпочала процес підписання гарантій безпеки з Україною.

"Понад 20 країн вже підтримують (ідею підписання спільних гарантій безпеки, - ред.), але конкретика підписана сьогодні тільки з Британією і Німеччиною", - пояснив глава держави.

Він також зазначив, що в України вже є домовленості й з іншими державами, з якими наразі напрацьовуються відповідні угоди.

"Цей документ дуже потужний, з тих перемовин, які в нас є з іншими державами, при всій повазі, я думаю, що це буде один із найпотужніших документів", - наголосив президент.

Угода про гарантії безпеки з Німеччиною

Сьогодні український президент разом з німецьким канцлером підписали спільну угоду про гарантії безпеки.

Зокрема ця угода укладається в розвиток Спільної декларації, проголошеної Німеччиною та іншими членами "Групи семи" у Вільнюсі 12 липня 2023 року, до якої надалі приєдналися ще 25 держав.

Цією угодою країни вирішили підтвердити, поглибити та розширити своє співробітництво та партнерство, яке ґрунтується на спільних інтересах у захисті міжнародного права та правопорядку і миру та захисті основоположних прав і свобод людини.

Підписавши дану угоду Німеччина зобов'язалась продовжувати надавати підтримку Україні протягом усього строку дії цього документа.

Німеччина також забезпечить, на вимогу, навчання і тренування для інструкторів правоохоронних органів та продовжить надавати матеріальну підтримку партнерським відомствам у правоохоронній сфері.

Дана угода загалом включає різні сфери взаємодопомоги між країнами. Зокрема сектори:

безпекової та військової допомоги;

економічної стабільності, стійкості та відновлення;

сталий розвиток;

технічної та фінансової підтримки;

політичної співпраці;

двосторонніх відносин та європейської інтеграції.

Крім іншого дана угода також включає пункт про допомогу між країнами у випадку майбутньої агресії. Зокрема у випадку майбутнього збройного нападу Росії на Україну на вимогу будь-якого з учасників, вони проведуть консультації протягом 24 годин для визначення відповідних подальших кроків.

Візит Зеленського до Німеччини та Франції

Як раніше анонсували в ОП, сьогодні, 16 лютого президент Володимир Зеленський відвідає Німеччину та Францію для переговорів із федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом і президентом Франції Еммануелем Макроном.

Крім того, 17 лютого глава української держави виступить на головній сцені Мюнхенської безпекової конференції, а також проведе низку двосторонніх зустрічей на її полях. Більше детально про Мюнхенську конференцію, її порядок денний та хто братиме участь цього року, - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Також у Зеленського заплановані переговори з віцепрезиденткою США Камалою Гарріс, президентом Чехії Петром Павелом, прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен, прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте та іншими лідерами держав і великих бізнесів.

З ким раніше вже були підписані "гарантії"

Додамо, що 12 січня у Києві президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Британії Ріші Сунак підписали двосторонній безпековий документ під назвою "Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною і Сполученим королівством Великої Британії та Північної Ірландії".

Цей договір став першим у сфері безпекових угод на виконання домовленостей, узгоджених під час Вільнюського саміту НАТО між Україною, членами G7 та державами, що до них приєдналися.

Документ складається з 9 частин і передбачає гарантії фінансової, військової та інших видів підтримки, а його термін дії - десять років з можливістю продовження. Докладніше про те, що саме передбачають британські гарантії безпеки - писало РБК-Україна в окремому матеріалі.

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