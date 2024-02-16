Зеленский о гарантиях безопасности с Германией: один из самых мощных документов

"У Украины не было более мощных документов чем этот, который мы сегодня подписали", - подчеркнул президент.

Зеленский поблагодарил Британию, за то, что она показала пример для других стран и первой начала процесс подписания гарантий безопасности с Украиной.

"Более 20 стран уже поддерживают (идею подписания совместных гарантий безопасности, - ред.), но конкретика подписана сегодня только с Британией и Германией", - пояснил глава государства.

Он также отметил, что у Украины уже есть договоренности и с другими государствами, с которыми сейчас нарабатываются соответствующие соглашения.

"Этот документ очень мощный, из тех переговоров, которые у нас есть с другими государствами, при всем уважении, я думаю, что это будет один из самых мощных документов", - подчеркнул президент.

Соглашение о гарантиях безопасности с Германией

Сегодня украинский президент вместе с немецким канцлером подписали совместное соглашение о гарантиях безопасности.

В частности, это соглашение заключается в развитие Совместной декларации, провозглашенной Германией и другими членами "Группы семи" в Вильнюсе 12 июля 2023 года, к которой в дальнейшем присоединились еще 25 государств.

Этим соглашением страны решили подтвердить, углубить и расширить свое сотрудничество и партнерство, основанное на общих интересах в защите международного права и правопорядка и мира и защите основных прав и свобод человека.

Подписав данное соглашение, Германия обязалась продолжать оказывать поддержку Украине на протяжении всего срока действия этого документа.

Германия также обеспечит по требованию обучение и тренировку для инструкторов правоохранительных органов и продолжит оказывать материальную поддержку партнерским ведомствам в правоохранительной сфере.

Данное соглашение в целом включает в себя различные сферы взаимопомощи между странами. В частности секторы:

безопасности и военной помощи;

экономической стабильности, устойчивости и обновления;

устойчивое развитие;

технической и финансовой поддержки;

политического сотрудничества;

двусторонних отношений и европейской интеграции.

Помимо прочего, данное соглашение также включает пункт о помощи между странами в случае предстоящей агрессии. В частности, в случае предстоящего вооруженного нападения России на Украину по требованию любого из участников, они проведут консультации в течение 24 часов для определения соответствующих дальнейших шагов.

Визит Зеленского в Германию и Францию

Как ранее анонсировали в ОП, сегодня, 16 февраля, президент Владимир Зеленский посетит Германию и Францию для переговоров с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцом и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Кроме того, 17 февраля глава украинского государства выступит на главной сцене Мюнхенской конференции безопасности, а также проведет ряд двусторонних встреч на ее полях. Более подробно о Мюнхенской конференции, ее повестке дня и кто будет участвовать в этом году, - читайте в материале РБК-Украина.

Также у Зеленского запланированы переговоры с вице-президентом США Камалой Гаррис, президентом Чехии Петром Павелом, премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен, премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и другими лидерами государств и крупных бизнесов.

С кем раньше уже были подписаны "гарантии"

Добавим, что 12 января в Киеве президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Британии Риши Сунак подписали двусторонний документ безопасности под названием "Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Соединенным королевством Великобритании и Северной Ирландии".

Настоящий договор стал первым в сфере соглашений о безопасности по соглашениям, согласованным во время Вильнюсского саммита НАТО между Украиной, членами G7 и присоединившимися к ним государствами.

Документ состоит из 9 частей и предусматривает гарантии финансовой, военной и других видов поддержки, а его срок действия - десять лет с возможностью продления. Более подробно о том, что именно предусматривают британские гарантии безопасности - писало РБК-Украина в отдельном материале.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.