Зеленський в Гаазі: війна в Україні має бути останньою у світі і ми це зробимо

"Давайте сьогодні як завжди 4 травня ввечері віддамо належне пам'яті тих, чиї життя забрали війни. Друга світова війна, інші. Будь ласка, згадайте українців, які сьогодні могли б бути живими, якби не ця агресія. Якби не війна, якої ми не хотіли, яку ми хочемо зробити останньою війною у світі й ми це зробимо", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, що сьогодні президент Володимир Зеленський перебуває із робочим візитом у Нідерландах, де вже виступив перед парламентом країни.

Додамо, що трансляцію виступу і головні заяви Зеленського зібрані в матеріалі РБК-Україна.

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