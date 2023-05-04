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Зеленський в Гаазі: війна в Україні має бути останньою у світі і ми це зробимо

Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Український суд забезпечить відповідальність за злочини, які скоїли російські окупанти. Також наша країна зробить все можливе, щоб ця війна стала останньою в світі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського під час виступу в суді Гааги.

"Давайте сьогодні як завжди 4 травня ввечері віддамо належне пам'яті тих, чиї життя забрали війни. Друга світова війна, інші. Будь ласка, згадайте українців, які сьогодні могли б бути живими, якби не ця агресія. Якби не війна, якої ми не хотіли, яку ми хочемо зробити останньою війною у світі й ми це зробимо", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, що сьогодні президент Володимир Зеленський перебуває із робочим візитом у Нідерландах, де вже виступив перед парламентом країни.

Додамо, що трансляцію виступу і головні заяви Зеленського зібрані в матеріалі РБК-Україна.

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Володимир ЗеленськийГаага