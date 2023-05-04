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Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский в Гааге: война в Украине должна быть последней в мире, и мы это сделаем

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Украинский суд обеспечит ответственность за преступления, совершенные российскими оккупантами. Также наша страна сделает все возможное, чтобы эта война стала последней в мире.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского во время выступления в суде Гааги.

"Давайте сегодня как всегда 4 мая вечером отдадим должное памяти тех, чьи жизни унесли войны. Вторая мировая война, другие. Пожалуйста, вспомните украинцев, которые сегодня могли бы быть живыми, если бы не эта агрессия. Если бы не война, которой мы не хотели, которую мы хотим сделать последней войной в мире и мы это сделаем", - заявил Зеленский.

Напомним, сегодня президент Владимир Зеленский находится с рабочим визитом в Нидерландах, где уже выступил перед парламентом страны.

Добавим, что трансляцию выступления и главные заявления Зеленского собраны в материале РБК-Украина.

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Владимир ЗеленскийГаага