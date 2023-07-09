UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський про фронт: цього тижня є за що бути вдячними нашим воїнам

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Цього тижня українцям є за що бути вдячними Збройним силам України. Зокрема, воїнам третьої окремої штурмової бригади, 24-ї окремої механізованої бригади та десантникам "Вісімдесятки".

Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення голови держави.

"На Таврійському напрямку, як завжди, потужно, хоробро, влучно відзначилися десантники "Сімдесятдевʼятки", артилеристи 55-ї окремої бригади "Запорізька Січ", 74-й окремий розвідбат і 59-та окрема мотопіхотна бригада… Хочу подякувати вам", - заявив він.

Зеленський також особливо відзначив воїна бригади "Запорізька Січ" майора Володимира Гончарова.

"Дякую, Володимире! Матрос Сергій Комар, 35-та окрема бригада морської піхоти, - дякую, Сергію! Солдат Олексій Лабенець, стрілець батальйону охорони 15-ї бригади транспортної авіації. Дякую, Олексію! Артилеристи "Маґури", 47-ї окремої механізованої бригади, - майор Антон Черевко та старший лейтенант Василь Абрамів. Дякую, хлопці", - заявив президент.

Він також подякував усім, хто воює й працює заради України.

Ситуація на фронті

Протягом минулої доби наші воїни ліквідували на фронті ще 600 окупантів, внаслідок чого втрати Росії у війні проти України склали 234 040 одиниць особового складу.

Тим часом, як повідомляє Генеральний штаб Збройних сил, наразі ворог зосереджує основні зусилля на:

  • Лиманському;
  • Бахмутському;
  • Авдіївському;
  • Мар’їнському напрямках.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийВійна Росії проти України