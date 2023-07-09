RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский о фронте: на этой неделе есть за что быть благодарными нашим воинам

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

На этой неделе украинцам есть за что быть благодарными Вооруженным силам Украины. В частности, воинам третьей отдельной штурмовой бригады, 24-й отдельной механизированной бригады и десантникам "Восьмидесятки".

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение главы государства.

"На Таврическом направлении, как всегда, мощно, храбро, метко отличились десантники "Семьдесятдевятки", артиллеристы 55-й отдельной бригады "Запорожская Сечь", 74-й отдельный разведбат и 59-я отдельная мотопехотная бригада... Хочу поблагодарить вас", - заявил он.

Зеленский также особо отметил воина бригады "Запорожская Сечь" майора Владимира Гончарова.

"Спасибо, Владимир! Матрос Сергей Комар, 35-я отдельная бригада морской пехоты, - спасибо, Сергей! Солдат Алексей Лабенец, стрелок батальона охраны 15-й бригады транспортной авиации. Спасибо, Алексей! Артиллеристы "Магуры", 47-й отдельной механизированной бригады, - майор Антон Черевко и старший лейтенант Василий Абрамив. Спасибо, ребята", - заявил президент.

Он также поблагодарил всех, кто воюет и работает ради Украины.

Ситуация на фронте

За прошедшие сутки наши воины ликвидировали на фронте еще 600 оккупантов, в результате чего потери России в войне против Украины составили 234 040 единиц личного состава.

Между тем, как сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил, враг сосредотачивает основные усилия на:

  • Лиманском;
  • Бахмутскому;
  • Авдеевском;
  • Марьинском направлениях.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийВойна России против Украины