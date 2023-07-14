Зеленський про фронт: Росія вкладає все, що може, щоб зупинити ЗСУ

Російська Федерація докладає максимальних зусиль для того, щоб зупинити рух Збройних Сил на півдні та сході України.
Про це повідомляє РБК-Україна з поссиланням на його вечірнє звернення.
"Маємо всі розуміти дуже чітко - максимально чітко, що російські сили на наших південних та східних землях вкладаються всім, чим можуть, у те, щоб зупинити наших воїнів. І кожна тисяча метрів просування вперед, кожен успіх кожної нашої бойової бригади заслуговує на вдячність", - сказав президент.
Зеленський також звернувся до бійців та подякував їм за штурми ворожих позицій і відбивання атак окупантів.
Як пише Генеральний штаб ЗСУ, ворог зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.
Тим часом наші воїни знищили ще 550 російських загарбників. З початку війни Російська Федерація втратила вже 236 590 одиниць живої сили.
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