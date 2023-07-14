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Зеленский о фронте: Россия вкладывает все, что может, чтобы остановить ВСУ

Фото: президент Владимир Зеленский (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Российская Федерация прилагает максимальные усилия для того, чтобы остановить движение Вооруженных Сил на юге и востоке Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на его вечернее обращение.

"Должны все понимать очень четко - максимально четко, что российские силы на наших южных и восточных землях вкладываются всем, чем могут, в то, чтобы остановить наших воинов. И каждая тысяча метров продвижения вперед, каждый успех каждой нашей боевой бригады заслуживает благодарности" , – сказал президент.

Зеленский также обратился к бойцам и поблагодарил их за штурмы вражеских позиций и отражение атак оккупантов.

Ситуация на фронте

Как пишет Генеральный штаб ВСУ, враг сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Тем временем наши воины уничтожили еще 550 российских захватчиков. С начала войны Российская Федерация потеряла уже 236590 единиц живой силы.

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