Зеленський зробив заяву про ситуацію на фронті

За словами президента, наразі ситуація на полі бою досить мінлива. Є села, які Росія руйнує, які переходять з рук українських військових до ворога і навпаки. Найскладніша ситуація саме на сході. Він зауважив, що саме на сході наразі велика концентрація російських військ, техніки, але у росіян там великі втрати.

"Безумовно, щоб захопити нас їм і треба в рази більше людей, інакше вони нічого не зможуть зробити. І, безумовно, тут допомагають зброя і технології, завдяки нашим технологічним крокам вперед ми стримуємо їх на сході, там де дуже складно. Але там не вистачає допомоги і перед усім це питання не просто людей", - сказав Зеленський.

Він зауважив, що наразі є бригади, які укомплектовані щодо зброї на 60-70% і щось для цих бригад ще в процесі постачання, а щось "ніяк не дійде". Адже за останній рік було багато уповільнених процесів. Зокрема, через повільні рішення Конгресу США на початку 2024 року призвели до того, що українці захищались меншою кількістю зброї і меншою кількістю людей.

"Але РФ зазнала великих втрат, росіяни втратили ініціативу на Харківському напрямку, їх операція була зупинена нашими військовими. Так само як вони хотіли з півночі нашої держави окупувати наше велике місто Суми, там ми вийшли контрдії у Курській області. Змогли зайняти відповідні бар'єри і 6 місяців там наші військові стоять, чим повернули війну назад в РФ і зробили буферну зону між нашими державами на території РФ", - розповів глава держави.

Зеленський розповів, що сьогодні Україна бореться саме з укомплектованим угруповуванням росіян саме на сході.

"У росіян не так все добре, раз вони почали затягувати інші країни в цю війну. Ми бачимо 12 тисяч військових КНДР, які приїхали в Україну воювати проти нас, 4 тисячі - знищено. Вони зазнали великих втрат. На одному Курському напрямку Росія втратила 30-35 тисяч. Безумовно, є у нас втрати. Безумовно, коли у тебе є поранені, вбиті - треба навчати людей і поповнювати. Це виклик, він зрозумілий" - підкреслив він.