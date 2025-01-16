Зеленский сделал заявление о ситуации на фронте

По словам президента, сейчас ситуация на поле боя достаточно изменчива. Есть села, которые Россия разрушает, которые переходят из рук украинских военных к врагу и наоборот. Самая сложная ситуация именно на востоке. Он отметил, что именно на востоке сейчас большая концентрация российских войск, техники, но у россиян там большие потери.

"Безусловно, чтобы захватить нас им и надо в разы больше людей, иначе они ничего не смогут сделать. И, безусловно, здесь помогают оружие и технологии, благодаря нашим технологическим шагам вперед мы сдерживаем их на востоке, там где очень сложно. Но там не хватает помощи и прежде всего это вопрос не просто людей", - сказал Зеленский.

Он отметил, что сейчас есть бригады, которые укомплектованы по оружию на 60-70% и что-то для этих бригад еще в процессе поставки, а что-то "никак не дойдет". Ведь за последний год было много замедленных процессов. В частности, из-за медленных решений Конгресса США в начале 2024 года привели к тому, что украинцы защищались меньшим количеством оружия и меньшим количеством людей.

"Но РФ понесла большие потери, россияне потеряли инициативу на Харьковском направлении, их операция была остановлена нашими военными. Так же как они хотели с севера нашего государства оккупировать наш большой город Сумы, там мы вышли контрдействия в Курской области. Смогли занять соответствующие барьеры и 6 месяцев там наши военные стоят, чем вернули войну обратно в РФ и сделали буферную зону между нашими государствами на территории РФ", - рассказал глава государства.

Зеленский рассказал, что сегодня Украина борется именно с укомплектованной группировкой россиян именно на востоке.

"У россиян не так все хорошо, раз они начали затягивать другие страны в эту войну. Мы видим 12 тысяч военных КНДР, которые приехали в Украину воевать против нас, 4 тысячи - уничтожены. Они понесли большие потери. На одном Курском направлении Россия потеряла 30-35 тысяч. Безусловно, есть у нас потери. Безусловно, когда у тебя есть раненые, убитые - надо обучать людей и пополнять. Это вызов, он понятен" - подчеркнул он.