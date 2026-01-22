Зеленський на форумі в Давосі: Мадуро опинився в Нью-Йорку, а Путін досі не в суді

Російського диктатора Володимира Путіна через майже чотири роки після початку повномасштабної війни проти України навіть не доставили до суду. Йому навіть вдалося "зупинити Європу" в питанні заморожених активів.
Як передає РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.
Зеленський у своїй промові згадав фільм "День бабака", і зазначив, що ніхто не хотів би жити, повторюючи одну й ту саму річ роками.
"Ось минулого року тут, у Давосі, я закінчив свою промову словами "Європа повинна знати, як себе захистити". Рік минув, і нічого не змінилося. Ми досі в ситуації, коли я маю говорити ті самі слова", - сказав він.
За словами голови української держави, кожен рік приносить щось нове, і зараз усі звернули увагу на питання Гренландії. Стало зрозуміло, що більшість лідерів не знає, що робити з таким питанням. Усі "просто чекають, що Америка перегорить цією темою".
"Трамп провів операцію у Венесуелі і Мадуро (диктатор Ніколас Мадуро - ред.) був заарештований. Були різні думки про це. Але факт є фактом - Мадуро в суді в Нью-Йорку, вибачте, але Путін не в суді. І це четвертий рік найбільшої війни в Європі. З Другої світової війни. Той, хто її розпочав, не тільки на волі, він досі бореться за свої заморожені кошти в Європі", - звернув увагу Зеленський.
Також глава української держави сказав, що у глави Кремля навіть "є певні успіхи" в питанні активів, оскільки той зміг "зупинити Європу" - вона відмовилася конфіскувати російське майно на користь України, таке рішення було заблоковано.
Нагадаємо, 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та російської уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової.
МКС ухвалив таке рішення на підставі того, що Путін причетний до масового викрадення українських дітей.
Заарештувати Путіна мають ті країни, які ратифікували Римський статут. Незважаючи на це, глава Кремля зміг без будь-яких проблем відвідати Монголію - країна проігнорувала рішення МКС.