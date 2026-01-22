Зеленський на форумі в Давосі: Мадуро опинився в Нью-Йорку, а Путін досі не в суді

Зеленський у своїй промові згадав фільм "День бабака", і зазначив, що ніхто не хотів би жити, повторюючи одну й ту саму річ роками.

"Ось минулого року тут, у Давосі, я закінчив свою промову словами "Європа повинна знати, як себе захистити". Рік минув, і нічого не змінилося. Ми досі в ситуації, коли я маю говорити ті самі слова", - сказав він.

За словами голови української держави, кожен рік приносить щось нове, і зараз усі звернули увагу на питання Гренландії. Стало зрозуміло, що більшість лідерів не знає, що робити з таким питанням. Усі "просто чекають, що Америка перегорить цією темою".

"Трамп провів операцію у Венесуелі і Мадуро (диктатор Ніколас Мадуро - ред.) був заарештований. Були різні думки про це. Але факт є фактом - Мадуро в суді в Нью-Йорку, вибачте, але Путін не в суді. І це четвертий рік найбільшої війни в Європі. З Другої світової війни. Той, хто її розпочав, не тільки на волі, він досі бореться за свої заморожені кошти в Європі", - звернув увагу Зеленський.

Також глава української держави сказав, що у глави Кремля навіть "є певні успіхи" в питанні активів, оскільки той зміг "зупинити Європу" - вона відмовилася конфіскувати російське майно на користь України, таке рішення було заблоковано.