Зеленський про формат перемовин з РФ: треба припинити удари й шукати рішення

Перемир'я між Україною та РФ

Нагадаємо, днями російський диктатор Володимир Путін оголосив перемир'я з 8 по 10 травня, на "День перемоги". Він хоче, щоб у цей час були зупинені всі бойові дії.

У відповідь президент України Володимир Зеленський заявив, що тільки повне і безумовне припинення вогню щонайменше на 30 днів може дати основу для реальної дипломатії.

"Зараз ось знову чергова спроба маніпуляцій: чомусь усі мають чекати 8 травня і тільки тоді припиняти вогонь. Щоб забезпечити Путіну тишу на час параду. Ми цінуємо життя людей, а не паради. Саме тому ми вважаємо, що світ вважає, що немає причин чекати 8 травня. І вогонь має бути припинений не на кілька днів, щоб потім знову вбивати", - зазначив він.

Крім того, речниця Білого дому Каролін Лівітт заявила, що президент США Дональд Трамп хоче постійного миру, а не перемир'я на кілька днів.

Водночас, як зазначили у Путіна, Росія боїться, що під час перемир'я з Україною на 30 днів її західні партнери допоможуть зміцнити ЗСУ.

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