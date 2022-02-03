Зеленский про формат переговоров с РФ: не важно, где поставить точку в войне

"Я благодарю господина президента за последовательную поддержку и активное участие Турции в Крымской платформе", - сказал Зеленский.

Отдельно Зеленский поблагодарил Эрдогана за готовность стать посредником между Украиной и Россией. Глава государства подчеркнул, что для мира украинская сторона готова делать все возможное на любых площадках и в любом формате.

"Неважно, где именно поставить точку в войне, важно, чтобы все искренне были к этому готовы", - отметил Зеленский.