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Зеленский про формат переговоров с РФ: не важно, где поставить точку в войне

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана за поддержку Украины и готовность выступить посредником в переговорах с Россией. Глава государства отметил, что не важно, где ставить точку в войне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместный брифинг Зеленского и Эрдогана.

"Я благодарю господина президента за последовательную поддержку и активное участие Турции в Крымской платформе", - сказал Зеленский.

Отдельно Зеленский поблагодарил Эрдогана за готовность стать посредником между Украиной и Россией. Глава государства подчеркнул, что для мира украинская сторона готова делать все возможное на любых площадках и в любом формате.

"Неважно, где именно поставить точку в войне, важно, чтобы все искренне были к этому готовы", - отметил Зеленский.

Напомним, 3 февраля в Украину с официальным визитом прибыл Реджеп Тайип Эрдоган.

Подробности визита турецкого президента - в материале РБК-Украина.

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Владимир ЗеленскийРеджеп Тайип Эрдоган