Зеленський про формат переговорів з РФ: не важливо, де поставити крапку у війні

"Я дякую пана президента за послідовну підтримку і активну участь Туреччини в Кримській платформі", - сказав Зеленський.

Окремо Зеленський подякував Ердогану за готовність стати посередником між Україною та Росією. Глава держави наголосив, що для світу українська сторона готова робити все можливе на будь-яких майданчиках та у будь-якому форматі.

"Не має значення, де саме поставити крапку у війні, важливо, щоб усі щиро були до цього готові", - зазначив Зеленський.