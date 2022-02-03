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Зеленський про формат переговорів з РФ: не важливо, де поставити крапку у війні

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент України Володимир Зеленський подякував своєму турецькому колезі Реджепу Таїпу Ердогану за підтримку України і готовність виступити посередником у переговорах з Росією. Глава держави зазначив, що не важливо, де ставити крапку у війні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільний брифінг Зеленського та Ердогана.

"Я дякую пана президента за послідовну підтримку і активну участь Туреччини в Кримській платформі", - сказав Зеленський.

Окремо Зеленський подякував Ердогану за готовність стати посередником між Україною та Росією. Глава держави наголосив, що для світу українська сторона готова робити все можливе на будь-яких майданчиках та у будь-якому форматі.

"Не має значення, де саме поставити крапку у війні, важливо, щоб усі щиро були до цього готові", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, 3 лютого в Україну з офіційним візитом прибув Реджеп Тайіп Ердоган.

Подробиці візиту турецького президента - у матеріалі РБК-Україна.

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Володимир ЗеленськийРеджеп Тайіп Ердоган