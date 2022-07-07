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Зеленский о флаге Украины на Змеином: пусть видят, что наше государство не сломать

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Водруженный в результате успешной военной операции флаг Украины на острове Змеиный должен показать каждому капитану российского корабля, или самолета, что наше государство не сломать.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении, сообщает РБК-Украина.

"Хочу поблагодарить за завершающий этап борьбы за Змеиный. На нем установлен наш национальный флаг. Два месяца продолжалась эта операция, разведка, ССО, "альфовцы", СБУ, пограничники, артиллеристы, ВМС. Пусть теперь каждый капитан российского корабля или самолета видит украинский флаг на Змеином и знает, что наше государство не сломать", - заявил президент Украины.

Как сообщалось, на острове Змеиный ВСУ уже завершили военную операцию. На территории острова уже установлен флаг Украины.

Напомним, российские оккупанты покинули остров Змеиный. После очередной успешной операции украинских войск противник спешно эвакуировал остатки гарнизона, сейчас там пожар и взрывы.

В итоге Одесскую область 30 июня ВСУ полностью освободили от российских оккупантов. Остров Змеиный до того дня оставался единственной оккупированной территорией в регионе.

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Владимир ЗеленскийВторжение России в Украинуостров Змеиный