Зеленский о флаге Украины на Змеином: пусть видят, что наше государство не сломать

Водруженный в результате успешной военной операции флаг Украины на острове Змеиный должен показать каждому капитану российского корабля, или самолета, что наше государство не сломать.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении, сообщает РБК-Украина.