ru ua
Пт, 08 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Зеленский о флаге Украины на Змеином: пусть видят, что наше государство не сломать

Новина українською →
Киев, Четверг 07 июля 2022 23:31
Зеленский о флаге Украины на Змеином: пусть видят, что наше государство не сломать Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Водруженный в результате успешной военной операции флаг Украины на острове Змеиный должен показать каждому капитану российского корабля, или самолета, что наше государство не сломать.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении, сообщает РБК-Украина.

"Хочу поблагодарить за завершающий этап борьбы за Змеиный. На нем установлен наш национальный флаг. Два месяца продолжалась эта операция, разведка, ССО, "альфовцы", СБУ, пограничники, артиллеристы, ВМС. Пусть теперь каждый капитан российского корабля или самолета видит украинский флаг на Змеином и знает, что наше государство не сломать", - заявил президент Украины.

Как сообщалось, на острове Змеиный ВСУ уже завершили военную операцию. На территории острова уже установлен флаг Украины.

Напомним, российские оккупанты покинули остров Змеиный. После очередной успешной операции украинских войск противник спешно эвакуировал остатки гарнизона, сейчас там пожар и взрывы.

В итоге Одесскую область 30 июня ВСУ полностью освободили от российских оккупантов. Остров Змеиный до того дня оставался единственной оккупированной территорией в регионе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Вторжение России в Украину остров Змеиный
NEWS
В Раде предлагают мораторий на взыскание долгов за коммуналку во время войны
В Раде предлагают мораторий на взыскание долгов за коммуналку во время войны
DAILY
Лондон с нами. Почему уходит Джонсон и чего Украине ждать от его преемника
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Лондон с нами. Почему уходит Джонсон и чего Украине ждать от его преемника