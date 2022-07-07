Зеленський про прапор України на зміїному: нехай бачать, що нашу державу не зламати
Встановлений у результаті успішної військової операції прапор України на острові Зміїний повинен показати кожному капітану російського корабля, або літака, що нашу державу не зламати.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні, повідомляти РБК-Україна.
"Хочу подякувати за завершальний етап боротьби за Зміїний. На ньому встановлено наш національний прапор. Два місяці тривала ця операція, розвідка, ССО, "альфівці", СБУ, прикордонники, артилеристи, ВМС. Нехай тепер кожен капітан російського корабля, або літака бачить український прапор на Зміїному і знає, що нашу державу не зламати", - заявив президент України.
Як повідомлялося, на острові Зміїний ЗСУ вже завершили військову операцію. На території острова вже встановлено прапор України.
Нагадавши, російські окупанти покинули острів Зміїний. Після чергової успішної операції українських військ противник спішно евакуював залишки гарнізону, зараз там пожежа і вибухи.
У підсумку Одеську область 30 червня ЗСУ повністю звільнили від російських окупантів. Острів Зміїний до того дня залишався єдиною окупованою територією в регіоні.
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