Зеленський про прапор України на зміїному: нехай бачать, що нашу державу не зламати

Встановлений у результаті успішної військової операції прапор України на острові Зміїний повинен показати кожному капітану російського корабля, або літака, що нашу державу не зламати.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні, повідомляти РБК-Україна.