Зеленский: очень не хочется, чтобы Донбасс превратился в зону отчуждения     

Президенту Украины Владимиру Зеленскому очень не хочется, чтобы Донбасс превратился в зону отчуждения. По его словам, на сегодня есть возможность сделать все, чтобы предотвратить такую трагедию.

Об этом он заявил на мероприятиях по поводу 35-ой годовщины трагедии на Чернобыльской АЭС .

В частности, он отметил, что последствия катастрофы на ЧАЭС ликвидировали представители всех народов СССР.

"Были украинцы и, если мы проводим параллель, были русские люди. Но тогда наши народы были по одну сторону - против этой трагедии. Сегодня, если мы говорим о войне на Донбассе, мы по разные стороны", - отметил Зеленский.

По его словам, результатом трагедии стала Зона отчуждения - место, где нет жизни.

"И наша задача, как государства, сделать все, чтобы возродить жизнь. Но сколько лет прошло? И очень не хочется, чтобы на Донбассе произошла такая же трагедия. Чтобы Донбасс превратился в зону отчуждения", - добавил президент.

Зеленский также отметил, что если на сегодня нет машины времени, чтобы предотвратить катастрофу на ЧАЭС, то есть возможность сегодня делать все, чтобы предотвратить трагедию на оккупированном Донбассе.