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Зеленський про реакцію США на план перемоги: команда Білого дому приїде найближчим часом

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

США вже найближчим часом можуть дати свій фідбек щодо плану перемоги. Очікується візит команди Білого дому до України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю президента України Володимира Зеленського, яке транслювали в ефірі телемарафону.

Він розповів, що фідбек від США був "майже відразу", коли українські чиновники поїхали туди і працювали над питаннями щодо запрошення до НАТО та посилення ЗСУ прямо зараз.

"Ми чекаємо на команду Білого дому в Україні. Ми чекаємо і найближчим часом вона буде тут з тими чи іншими відповідями", - наголосив Зеленський.

 

План перемоги

Нагадаємо, у вересні президент України Володимир Зеленський відвідував США. Там він брав участь у Генасамблеї ООН, а також зустрівся з президентом США Джо Байденом та кандидатами у президенти США Камалою Гарріс і Дональдом Трампом.

Головною темою обговорень під час зустрічей був план перемоги. Глава української держави представив Байдену, Гарріс та Трампу таку ініціативу.

Поки що конкретного фідбека щодо плану перемоги від партнерів не було. Але, як зазначав керівник ОП Андрій Єрмак, Україна очікує на фідбек у вигляді конкретних кроків "якнайшвидше".

Детально зі змістом плану перемоги можете ознайомитись у матеріалі РБК-Україна.

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