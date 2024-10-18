Зеленський про реакцію США на план перемоги: команда Білого дому приїде найближчим часом

План перемоги

Нагадаємо, у вересні президент України Володимир Зеленський відвідував США. Там він брав участь у Генасамблеї ООН, а також зустрівся з президентом США Джо Байденом та кандидатами у президенти США Камалою Гарріс і Дональдом Трампом.

Головною темою обговорень під час зустрічей був план перемоги. Глава української держави представив Байдену, Гарріс та Трампу таку ініціативу.

Поки що конкретного фідбека щодо плану перемоги від партнерів не було. Але, як зазначав керівник ОП Андрій Єрмак, Україна очікує на фідбек у вигляді конкретних кроків "якнайшвидше".

Детально зі змістом плану перемоги можете ознайомитись у матеріалі РБК-Україна.

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