Зеленский о реакции США на план победы: команда Белого дома приедет в ближайшее время

План победы

Напомним, в сентябре президент Украины Владимир Зеленский посещал США. Там он участвовал в Генассамблее ООН, а также встретился с президентом США Джо Байденом и кандидатами в президенты США Камалой Харрис и Дональдом Трампом.

Главной темой обсуждений в ходе встреч был план победы. Глава украинского государства представил Байдену, Харрис и Трампу такую инициативу.

Пока что конкретного фидбека по плану победы от партнеров не было. Но, как отмечал руководитель ОП Андрей Ермак, Украина ожидает фидбек в виде конкретных шагов "как можно скорее".

Детально с содержанием плана победы можете ознакомиться в материале РБК-Украина.

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