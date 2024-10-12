Україна хоче якнайшвидше отримати фідбек від партнерів щодо плану перемоги, - Єрмак

Про це заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону .

"Було б, мені здається, не зовсім реально, якщо б ми миттєво отримали якусь відповідь, бо нам же відповідь потрібна дуже конкретна, а будь-яка конкретика потребує часу. Безумовно, ми очікуємо на фідбек якомога скоріше, фідбек у вигляді конкретних кроків", - сказав Єрмак.

Як додав керівник ОП, країни-партнери, яким вже представили план перемоги, "глибоко у ситуації" та "все розуміють".

"План перемоги - це про створення умов, щоб дійсно ми рухалися уперед щодо закінчення війни на умовах, які були б прийнятні для, у першу чергу, України... Я сподіваюся, що наступні кроки з боку наших партнерів будуть якнайкраще показувати їхню підтримку щодо цього плану", - резюмував він.