Зеленський в європейському турне мав п'ять основних запитів: аналіз Politico

Президент України Володимир Зеленський за 36 годин встиг відвідати Британію, Францію, Італію та Німеччину. Він міг зосередитись на п'яти запитах до лідерів чотирьох країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Запрошення України до НАТО

Як пише видання, першим запитом могло стати запрошення України до НАТО. Але найближчим часом отримати таке запрошення дуже непросто, оскільки проти все ще виступають США та Німеччина. Шанси "вкрай малі".

Допомога у знищенні ракет і дронів

Другий запит - захист неба України. Таку ініціативу можна було б реалізувати, якщо Польща та Румунія погодилися збивати російські дрони та ракети, що летять у їхній бік.

Як пише Politico, шанси на виконання такого прохання мінімальні, оскільки союзники бояться втягування у війну з Росією.

Але союзники можуть виконати прохання України про передачу додаткових систем ППО. У цьому питанні головною метою для Києва є додаткові батареї Patriot та SAMP/T.

Дозвіл на удари вглиб Росії

Зеленський на зустрічах з лідерами Британії, Франції, Італії та Німеччини, зокрема, просив про дозвіл на удари вглиб Росії переданою зброєю.

Але країни Європи продовжують побоюватися, що такий крок може спричинити розширення війни. На думку Politico, у цьому питанні шанси також мінімальні.

Відновлення обговорень щодо постачання Taurus

Незважаючи на прохання України, канцлер Німеччини Олаф Шольц категорично відмовляється передавати ЗСУ далекобійні ракети Taurus.

Ймовірно, Зеленський міг спробувати відновити обговорення навколо цього питання, але шанси змінити позицію німецької влади є низькими, пише Politico.

Інвестиції в ОПК України

Журналісти нагадують, що українська влада хоче залучити інвестиції в оборонно-промисловий комплекс. Це дозволить покращити економіку країни та забезпечувати українських захисників зброєю.

І тут увже є прогрес - Україна встигла укласти низку контрактів з іноземними оборонними підприємствами.

Тому, згідно з оцінкою Politico, шанс на успіх у цьому питанні є найвищим серед усіх запитів.