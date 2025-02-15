Навіть ті, хто регулярно їздить до Трампа, мають бути частиною сильної Європи, - Зеленський

"Навіть ті, хто регулярно приїжджає в Мар-а-Лаго, повинні бути частиною сильної Європи", - сказав глава Української держави.

Тут йдеться про курортну віллу Мар-а-Лаго на бар'єрному острові у Палм-Біч (Флорида), яка є приватною резиденцією американського президента Трампа.

Зеленський акцентував, що попри можливі певні претензії до політики Брюсселя, європейські лідери мають розуміти, що розбіжності лише грають на руку російському диктатору Володимиру Путіну.

Пояснюючи свій заклик, Зеленський зауважив, що Трамп "не любить слабких, він поважає сильних".

"Комусь в Європі не подобається Брюссель, але давайте чесно: якщо не Брюссель, то Москва. І вибір за вами", - наголосив президент України.