Даже те, кто регулярно ездит к Трампу, должны быть частью сильной Европы, - Зеленский

"Даже те, кто регулярно приезжает в Мар-а-Лаго, должны быть частью сильной Европы", - сказал глава Украинского государства.

Тут речь идет о курортной вилле Мар-а-Лаго на барьерном острове в Палм-Бич (Флорида), которая является частной резиденцией американского президента Трампа.

Зеленский акцентировал, что несмотря на возможные определенные претензии к политике Брюсселя, европейские лидеры должны понимать, что разногласия только играют на руку российскому диктатору Владимиру Путину.

Объясняя свой призыв, Зеленский отметил, что Трамп "не любит слабых, он уважает сильных".

"Кому-то в Европе не нравится Брюссель, но давайте честно: если не Брюссель, то Москва. И выбор за вами", - подчеркнул президент Украины.