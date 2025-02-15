Даже те, кто регулярно ездит к Трампу, должны быть частью сильной Европы, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский призвал западных лидеров, которые часто контактируют с президентом США Дональдом Трампом, демонстрировать сильные позиции по отношению к Европе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности-2025.
"Даже те, кто регулярно приезжает в Мар-а-Лаго, должны быть частью сильной Европы", - сказал глава Украинского государства.
Тут речь идет о курортной вилле Мар-а-Лаго на барьерном острове в Палм-Бич (Флорида), которая является частной резиденцией американского президента Трампа.
Зеленский акцентировал, что несмотря на возможные определенные претензии к политике Брюсселя, европейские лидеры должны понимать, что разногласия только играют на руку российскому диктатору Владимиру Путину.
Объясняя свой призыв, Зеленский отметил, что Трамп "не любит слабых, он уважает сильных".
"Кому-то в Европе не нравится Брюссель, но давайте честно: если не Брюссель, то Москва. И выбор за вами", - подчеркнул президент Украины.
Напомним, перед тем во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности президент Зеленский заявил, что на фоне российской угрозы Европе нужны собственные Вооруженные силы. Глава государства считает, что время для их создания уже пришло.
Подробнее о событиях и заявлениях второго дня Мюнхенской конференции 2025, и онлайн с мероприятия - читайте в отдельном материале РБК-Украина.
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